Pasifik Okyanusu'nda bilim insanlarını şüpheye düşüren keşif! Kayıp bir dünya teorisi

12 Ocak 2025 14:06 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:33

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı. Gezegenin su kütlelerinin ve kabuğunun derinliklerinde “büyük bir gizem” olduğunu ortaya koyan bilim insanları, dünyanın arazisi hakkında bildiklerini yeniden gözden geçiriyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve İsviçre araştırma üniversitesi ETH Zürih'teki bilim insanlarına göre, dünya kabuğunun altında, erimiş çekirdeğin üstünde yer alan tabakayı analiz etmek için yeni bir yöntem kullanıldı. Bu yöntem, su kütlelerinin altında ve kıtaların iç kısımlarında bulunan tektonik plakaların garip özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Tuhaf olan, levhaların kalıntılarının bilim insanlarının hiç beklemediği alanlarda bulunması ve genellikle benzerlerinden daha soğuk ya da farklı bileşimde olmalarıdır.

Bu keşif araştırma üniversitesi ETH Zürih'in "Pasifik Okyanusu'nun altında kayıp bir dünya mı var?" sorusunu açıkça sormasına bile yol açtı.

Batı Pasifik de dahil olmak üzere büyük su kaynaklarının altında ve kara kütlelerinin derinliklerinde yer almaları, normal plaka sınırlarından uzakta oldukları anlamına gelir ki bu da bu kadar büyük alanlar için bir anormalliktir.

"DAHA ÖNCE DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA YAYGIN"

Scientific Reports'ta yayımlanan çalışmanın yazarı Thomas Schouten yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre, dünyanın mantosundaki bu tür bölgeler daha önce düşünülenden çok daha yaygın" ifadelerine yer verdi.

Esasen, hiçbir yakın jeolojik tarih alışılmışın dışındaki plakaları açıklamıyor ve bulgularını ortaya çıkarmak için deprem dalgalarını analiz eden araştırmacılar da içerdikleri malzemeler konusunda şaşkınlar.

Schouten, "Bizim ikilemimiz de bu. Yeni yüksek çözünürlüklü model ile Dünya'nın mantosunun her yerinde bu tür anomalileri görebiliyoruz. Ancak bunların tam olarak ne olduğunu ya da ortaya çıkardığımız örüntüleri hangi malzemenin oluşturduğunu bilmiyoruz. Alt mantodaki anomalilerin çeşitli kökenleri olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken, bunların son 200 milyon yılda değişen daha soğuk sıcaklıktaki malzeme olabileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Schouten ayrıca, "Ya yaklaşık 4 milyar yıl önce mantonun oluşumundan beri orada olan ve mantodaki konvektif hareketlere rağmen hayatta kalan eski, silika bakımından zengin malzeme ya da milyarlarca yıl boyunca bu manto hareketlerinin bir sonucu olarak demir bakımından zengin kayaların biriktiği bölgeler olabilir" dedi.