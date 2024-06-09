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Pazara diye gitti geri gelmedi, dev pitonun midesinde bulundu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
09 Haziran 2024 12:40 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:51
Pazara diye gitti geri gelmedi, dev pitonun midesinde bulundu

Endonezya'da pazara gittikten sonra bir türlü eve dönmeyen kadın, dev bir pitonun midesinden çıktı. Yerel halk, pitonun midesini yardığında gerçek ortaya çıktı. 

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Kalempang köyündeki korkunç olay eşinin bir türlü eve dönmemesi üzerine aramaya başlayan adam sayesinde gün yüzüne çıktı. 45 yaşındaki Farida, pazara gitmek için evden çıktı fakat bir türlü dönmedi. 

4 çocuk annesi Farida için endişelenmeye başlayan eşi, dışarı aramaya çıktığında ilk olarak yerde öylece duran eşyalarıyla karşılaştı. Ardından aynı bölgede midesi bir piton olduğunu fark etti. 

PİTON CANLI CANLI YEMİŞ

Yetkililere haber verildi ve 5 metre uzunluğundaki piton yakalandı ve midesi yarıldı, Farida'nın devasa yılan tarafından canlı canlı yendiği ortaya çıktı. 

Pazara diye gitti geri gelmedi, dev pitonun midesinde bulundu - 1. Resim

 Köy muhtarı Suardi Rosi, olay hakkında şunları söyledi:

 "Kocası, Farida'nın eşyalarını pitonun yakınında bulmuş. Bu da onu şüphelendirmiş. Köylüler daha sonra bölgeyi aradılar. Kısa süre sonra büyük karınlı bir piton tespit ettiler. Pitonun midesini kesip açmayı kabul ettiler. Bunu yapar yapmaz Farida'nın kafası hemen göründü." 

Öte yandan Farida,  2017'den bu yana ülkede bir piton tarafından yutulan en az beşinci kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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