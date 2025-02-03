Pembe Natron Gölü'ne yağan 'hayalet' yağmur! Dünyanın en ölümcüllerinden biri, hayvanları taşa dönüştürüyor

03 Şubat 2025 16:32 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:32

Tanzanya'nın Kenya sınırındaki Arusha Bölgesi'nde bulunan ölümcül pembe göle 'hayalet yağmurlar' düşüyor. Natron Gölü, pembe rengi ve hayvanları 'taşa' çevirme gibi kötü ünüyle biliniyor.

Dünyanın en güzel göllerinden biri olarak kabul edilse de ölümcül olan Natron Gölü'ne 'hayalet' yağmur yağıyor. Yüzmesi kesinlikle yasak olan göle giren hayvanlar ise 'taş' oluyor.

GÖLÜN RENGİ NEDEN PEMBE?

Natron Gölü'nün büyük kısmı Tanzanya sınırları içerisinde yer alıyor ancak 56 km uzunluğundaki göl Kenya'ya kadar uzanıyor. Pembe renginin sebebi ise gölde bol miktarda siyanobakteri adı verilen alg türünün bulunması.

Yosunlar, gölün mineral bakımından zengin suyuna çekiliyor. Bu mineraller, yaşam için kendilerine özgü riskler barındırıyor.

HAYVANLAR GÖLDE TAŞA DÖNÜŞÜYOR

Bakterinin kendisi tek başına ölümcül olsa da onu tüketen çoğu hayvanın hücrelerine, sinir sistemine ve karaciğerine zarar veren bir kimyasal salgılıyor. Bu yüzden Natron Gölü'nden su içen kuşların ve hayvanların birçoğu ölüyor.

Fakat Natron Gölü'nün suyu oldukça alkali, pH değeri neredeyse 10.5'tir. Bu yüzden yanıklara neden olan amonyak kadar yüksek. Gölün ölümcül etkisine yenik düşüp suda ölen canlılar, sonunda kireçleşerek mumyalara dönüşüyor ardından da yok oluyor.

HAYALET YAĞMUR

The Sun'ın haberine göre, bölge o kadar sıcak ki suyun sıcaklığı 60 dereceye kadar yükselebiliyor. Her yıl sadece 400 mm yağış düşüyor ve çoğu yüzeye ulaşmadan önce buharlaşıyor bu yüzden yağan yağmura 'hayalet' deniyor.

GÖLDE YAŞAYABİLEN BİRKAÇ YAŞAM FORMU

Bu aşırı koşullarda yalnızca birkaç yaşam formu hayatta kalabiliyor; bunlardan biri de haloarchaea bakterileri ve Alcolapia latilabris balık türleri. Oysa Natron Gölü, sert kimyasallara uyum sağlamış olan Küçük Flamingolar için önemli bir üreme alanıdır.

Zehirli su, aslında flamingolar için güvenli bir liman haline gelmiş durumda; çünkü yırtıcı hayvanları uzak tutmayı başarıyor.