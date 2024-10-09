Pencereden bakarken hayatını kaybetti! Polis gerçeği ortaya çıkardı

09 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:31

ABD'nin Louisiana eyaletinde, evinde oturduğu sırada pencereden bakan bir genç kız hayatını kaybetti. Polis, soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucunda gerçek ortaya çıktı.

Tüyler ürperten olay: 3 çocuğunu da aldı kaçtı seneler sonra vahşi doğada böyle görüntülendi

Tüyler ürperten olay: 3 çocuğunu da aldı kaçtı seneler sonra vahşi doğada böyle görüntülendi

ABD​'nin Louisiana​ eyaletinde trajik bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Le'Airrah Dupard'ın cansız bedeni evinde bulundu. Dupard'ın evinin penceresinden dışarı bakarken vurulduğu tespit edildi. Polis, kadının dairesindeki bir pencerenin yanında durduğunu, kurşunun camı delerek Dupard'ın kafasına isabet ettiğini açıkladı.

BAŞKA BİR CESET DAHA BULUNDU

Polis, Dupard'ın doğrudan hedef olduğunu düşünmediğini ifade etti. Aynı akşamın ilerleyen saatlerinde 38 yaşındaki Renaldo Brumfield'ın cesedi bulundu. Ceset, kurşun yaralarıyla doluydu, adeta deliş deşik hale gelmişti. Brumfield'in, 41 yaşındaki Gerald Harvey ile kavga ettiği öğrenildi.

Harvey, tutuklanırken polis Dupard'ın vurulmasına ilişkin bir kanıt henüz bulamadı, soruşturma ise devam ediyor.