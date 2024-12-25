Pencereden gelen 'sıvı tsunamisi', kimin yaptığı bulunamıyor! Kimyasal yüzünden yaralananlar var

25 Aralık 2024 11:06 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:39

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Williamsburg'daki bir apartmanın penceresinden ne olduğu belirsiz sıvılarla kaldırımdan geçen insanlar hedef alınmaya başlandı. 'Sıvı tsunamisi'ne maruz kalan yayalar, atılanların yağ, yumurta, çamaşır suyu, kimyasal kokan gibi sıvılar olduğunu iddia ettiler. Bir genç kız atılan sıvı nedeniyle yaralandı.

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ABD'nin Virginia eyaletinde Williamsburg'daki bir apartmanın pencerelerinden, yayaların üzerine gizemli sıvılar fırlatılmaya başlandı. Kimin döktüğü bir türlü bulunamayan sıvılar yüzünden insanlar yaralanmaya başladı. Sabah saatlerinde köpeğini gezdiren bir genç kız, ''Pencerenin altına girer girmez bir ses duydum ve kötü koku hemen burnuma geldi'' dedi. Genç kız, gizemli sıvının üzerine fırlatılmasının hemen ardından üst kattaki daire penceresinin kapandığını, ışıkların söndüğünü söyledi.

SIVI YÜZÜNDEN YANIKLAR OLUŞTU

Genç kız, polise haber verse de polislerin binaya girmediğini, daha fazla kanıt olmadan suçluyu belirleyemeyeceklerini ifade ettiklerini söyledi. Olayla ilgili bir rapor da tutulmadı.

Genç kıza fırlatılan sıvının ardından ise boynunda ve omzunda hafif kimyasal yanıklar oluştu.

Binada yaşayan bir başka kişi ise spor salonundan eve dönerken benzer bir olaya maruz kaldığını anlattı:

"Üzerime büyük miktarda su düştüğünü hissettim... Şok oldum. Aşağı baktım ve aşağı ceketimin tüm önü kirli beyaz bir maddeyle kaplıydı ve çamaşır suyu gibi kokuyordu.''

Olayın ardından hemen duşa girdiğini söyleyen kişi, ertesi gün bile çamaşır suyu kokusu alabildiğini söyledi.

KULLANILMIŞ YEMEKLİK YAĞ ATILDI

Williamsburg'a yeni gelen iki kişi ise ''kullanılmış yemeklik yağ'' olarak tanımladıkları bir sıvının üzerine atıldığını anlattı:

"Bunu ancak şöyle tarif edebilirim: Sanki bir su parkındasınız ve çocukların altında durduğu kovaları hissediyorsunuz... Bir sıvı tsunamisi hissediyorsunuz ve bunun su olmadığını biliyordum. Kullanılmış yemeklik yağdı... Gözlerime bulaştı, saçıma bulaştı, yüzüme bulaştı, ceketimi mahvetti. Arkadaşımın ceketine bulaştı.''

İkili, olaydan hemen sonra ışıkların hemen söndüğünü de söyledi.

YUMURTA, CAM VE RASTGELE NESNELER...

İkili, polise haber verdiklerini, polis gelene kadar yağa bulanmış bir halde beklediklerini anlattı ve bu esnada yanlarına birkaç kişinin geldiğini hepsinin durumdan haberdar olduğunu çünkü daha önce oradan üzerlerine yumurta, cam nesne ve başka rastgele nesneler atıldığını söylediklerini aktardı.

Polisler, bu kez apartmana girdiler fakat kapı açılmadı. Bu kez rapor tutuldu.

New York Post, binadaki çalışanları kendilerine ulaştığında saldırılardan haberdar olduklarını ancak yorum yapmayacaklarını söylediler. Binayı işleten Clinton Management Company ise yorum talebine cevap vermedi.

Ayrıca bir camın önünde kalıntılar görüldü.