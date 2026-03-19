ABD basınından Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Pentagon, İran'a saldırı için 200 milyar dolar istedi! Tahran'dan yorum gecikmedi Washington Post'un haberine göre Pentagon, İran'a yönelik saldırıları finanse etmek amacıyla Beyaz Saray'dan 200 milyar dolardan fazla bütçe talep etti. Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadar bütçe talep edeceği belirsizliğini koruyor ve Savunma Bakanlığı iki haftada farklı finansman paketleri önerdi. Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadarki hava operasyonlarının maliyetini aşacağı belirtiliyor. Bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor ve bu talebin çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı iddia ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savunma Bakanlığı'nın ek bütçe talebini 'buzdağının sadece görünen kısmı' olarak nitelendirerek, bunun 'İsrail Önce Vergisi'nin bir parçası olacağını belirtti.

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

KONGRE'DE SESLER YÜKSELECEK

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen cevap vermediği iddia edildi.

İRAN: BU BUZ DAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Bu 200 milyar dolar buzdağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Binyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler."