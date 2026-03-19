Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Pentagon, İran'a saldırı için 200 milyar dolar istedi! Tahran'dan yorum gecikmedi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a saldırılarını sürdürmek amacıyla Kongre'ye sunulması için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bu iddia üzerine ''Bu, buz dağının sadece görünen kısmı" yorumunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 13:01

basınından Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, 'un 'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

0:00 88
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Washington Post'un haberine göre Pentagon, İran'a yönelik saldırıları finanse etmek amacıyla Beyaz Saray'dan 200 milyar dolardan fazla bütçe talep etti.
Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadar bütçe talep edeceği belirsizliğini koruyor ve Savunma Bakanlığı iki haftada farklı finansman paketleri önerdi.
Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadarki hava operasyonlarının maliyetini aşacağı belirtiliyor.
Bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor ve bu talebin çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı iddia ediliyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savunma Bakanlığı'nın ek bütçe talebini 'buzdağının sadece görünen kısmı' olarak nitelendirerek, bunun 'İsrail Önce Vergisi'nin bir parçası olacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

KONGRE'DE SESLER YÜKSELECEK

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen cevap vermediği iddia edildi.

İRAN: BU BUZ DAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Bu 200 milyar dolar buzdağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Binyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.