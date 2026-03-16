Pentagon'dan F-35 raporu sızdı! İran savaşı gerçeği gösterdi: Yeni savaş kabiliyetinde aksaklık

İran ile savaş halinde olan ABD ordusunda 5. nesil savaş uçağı F-35 sorunu yaşanmaya devam ediyor. F-35 savaş uçaklarıyla ilgili kritik rapor ortaya çıktı. Bloomberg News'un Pazar günü, Pentagon'un test ofisinden yayınlanması beklenen bir rapora göre, F-35 Lightning II savaş uçağı için büyük yazılım güncellemeleri sağlama çabaları geçen yıl durdu ve yeni bir savaş kabiliyeti eklenmedi.

F-35'LER İÇİN KRİTİK RAPOR

Raporda, Teknoloji Yenileme-3 olarak bilinen en son yükseltme paketinin testler sırasında güvenilirlik ve işlevsellik sorunlarıyla karşılaştığı belirtildi. Kararlılık sorunları, eksik özellikler ve yeni keşfedilen kusurlar nedeniyle sürüm yılın büyük bir bölümünde neredeyse kullanılamaz durumda kaldı.

Teknoloji Yenileme-3, gelecekteki savaş sistemlerini desteklemek ve jetin işlem gücünü önemli ölçüde artırmak amacıyla tasarlanmıştı. Bu yükseltme, mevcut sistemlere kıyasla işlem kapasitesini yaklaşık 37 kat, belleği ise yaklaşık 20 kat artırmayı hedefliyor.

İRAN SAVAŞINDA ESKİ MODEL KULLANILIYOR

İran üzerinde görev yapan F-35 uçakları şu anda Technology Refresh-2 olarak bilinen daha eski bir yazılımla çalışıyor. USS Abraham Lincoln (CVN-72) gemisinde konuşlandırılmış Deniz Piyadeleri jetleri de bu eski yapılandırmayı kullanıyor.

Savaş uçağı, sensörlerini, iletişim ve silah sistemlerini çalıştıran 20 milyondan fazla kod satırıyla büyük ölçüde yazılıma bağımlı. Planlanan yükseltmeler, gelişmiş silahları etkinleştirmeyi, hedeflemeyi iyileştirmeyi, diğer uçaklar ve kara kuvvetleriyle veri paylaşımını güçlendirmeyi ve siber güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Ancak Pentagon'un test ofisi, programın geliştirme zaman çizelgeleriyle ilgili sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirtti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Raporda, F-35 programının yazılım geliştirme ve test etme takvimlerine uyma konusunda çok az ilerleme kaydettiği ve "çevik" geliştirme süreciyle ilgili beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

Rapor ayrıca siber güvenlik testleriyle ilgili endişeleri de dile getirdi. Geçen yıl planlanan dokuz güvenlik açığı değerlendirmesinden yalnızca üçü tamamlandı; bunun başlıca nedenleri personel kesintileri ve bütçe önceliklerindeki değişikliklerdi.

Yapılan sınırlı testler kapsamında bile, araştırmacılar sistemde ek güvenlik açıkları tespit etti. Bu yıl içinde daha kapsamlı siber güvenlik değerlendirmelerinin yapılması bekleniyor.