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 | Onur Kaya

Pentagon'dan PKK'ya destek! 130 milyon dolar istedi

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin de aralarında bulunduğu örgüt ve gruplara DEAŞ'la mücadele adı altında 'eğit-donat' fonu kapsamında 130 milyon dolarlık bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Pentagon belgelerinde PKK/YPG'ye silah sevkiyatının devam edeceği de yer aldı.

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Pentagon'dan PKK'ya destek! 130 milyon dolar istedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 02:41
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 03:06

ABD Savunma Bakanlığı, önceki yıllarda bütçe ayırdığı terör örgütü PKK/YPG'yi 2026'da da es geçmedi. 'un 2026 mali yılı bütçesinde, 'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin de aralarında bulunduğu bazı örgütler için milyonlarca liralık kaynak talep edildi.

Pentagon'dan PKK'ya destek! 130 milyon dolar istedi

PKK/YPG'YE 130 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Irak, Suriye ve ’da ’la mücadelede “eğit-donat” fonu talebi ve gerekçelerinin yer aldığı Pentagon belgesine göre, PKK/YPG ve Suriye’nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) “eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine” 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

Pentagon'dan PKK'ya destek! 130 milyon dolar istedi

TERÖRİSTLERE SİLAH YARDIMI SÜRECEK

Belgede PKK/YPG’ye eğit-donatlar dışında hafif silahlar verilmeye devam edeceği belirtilirken, DEAŞ’la mücadeleye gerekli desteğin verilmemesi halinde bu durumun DEAŞ’ın canlanarak bölge ülkeleri ve ABD’nin güvenlik çıkarlarını tehdit edebileceği öne sürüldü.

2026 için istenen 130 milyon dolarlık kalemin 7 milyon 420 bin doları SÖO için ayrılırken, grubun faaliyetlerini Badiye Çölü’ndeki DEAŞ unsurlarına genişletebileceği ifade edildi.

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DEAŞ'LA MÜCADELEYE DEV KAYNAK

Pentagon’un Suriye’ye DEAŞ’la mücadele adı altında PKK/YPG ve diğer bazı grupları aktardığı toplam bütçe 2025’te 147 milyon dolar, 2024’te ise 156 milyon dolardı.

LÜBNAN İLK KEZ PENTAGON BELGELERİNDE

Pentagon belgesinde, ilk kez Lübnan da yer aldı. Buna göre Bakanlık, Lübnan ordusunun terörle mücadele kabiliyetine destek vermek için 15 milyon dolarlık bir kalem oluşturmayı hedefliyor.

Lübnan ordusunun özellikle Güney Litani bölgesinde (İsrail’le) ateşkesin uygulanmasına yoğunlaştığı bu nedenle Levant bölgesinde DEAŞ’ı kalıcı olarak yenilgiye uğratabilmek adına desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan belgede, DEAŞ’ın Suriye-Lübnan sınırının geçirgen kısmından ikmal ve militan toplama kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#deaş
#suriye
#Lübnan
#pentagon
#Pkk/ypg
#Irak
#Eğitim-donat
#Dünya
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