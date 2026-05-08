ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Amerikan halkının artık bunları kendi gözleriyle görme zamanı geldi” sözleriyle gizliliği kaldırılan UFO dosyalarını yayımlamaya başladı.



HABERİN ÖZETİ Pentagon'dan tarihi UFO hamlesi! "Zamanı geldi" diyerek kayıtları açtılar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan halkının görme zamanı geldiğini belirterek gizliliği kaldırılan UFO dosyalarını yayımlamaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı, FBI, Dışişleri Bakanlığı ve NASA gibi kurumların arşivlerinden yaklaşık 162 UFO belgesi erişime açıldı. Gizliliği kaldırılan belgelere Savunma Bakanlığı'na ait özel bir web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Paylaşılan ilk dosyalar arasında Dışişleri Bakanlığı yazışmaları, FBI belgeleri ve NASA'nın insanlı uzay uçuşlarına ait kayıtlar bulunuyor. Belgeler arasında dünyanın farklı bölgelerinde hava araçlarının kameralarına yansıyan görüntüler ve 1969'da Ay yörüngesinde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu dosyaların uzun süredir spekülasyonlara neden olduğunu ve Amerikan halkının bunları görme zamanının geldiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Pentagon ve diğer ABD kurumlarına UFO ve dünya dışı yaşama ilişkin dosyaları paylaşma talimatı vermişti.

UFO BELGELERİ YAYINLANMAYA BAŞLADI

Aralarında ABD Savunma Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) de yer aldığı kurum ve ajansların arşivlerinden UFO’larla ilgili yaklaşık 162 belge erişime açıldı. Gizliliği kaldırılan belgelere Savunma Bakanlığı’na ait bir özel web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor ve bakanlığın yeni belgeleri aşamalı olarak yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Paylaşılan ilk dosyalar arasında Dışişleri Bakanlığı’na ait eski yazışmalar, FBI belgeleri ve NASA’nın insanlı uzay uçuşlarına ait kayıtlar da yer alıyor. Belgeler arasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava araçlarının kameralarına yansıyan dikkat çekici görüntülerin yanı sıra, 1969 yılında Ay yörüngesinde çekilmiş fotoğraflar da bulunuyor.

"AMERİKAN HALKININ BUNLARI KENDİ GÖZLERİYLE GÖRMESİNİN ZAMANI GELDİ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yenileri yayınlanacak belgelerin ilk bölümünün Savunma Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Gizli olarak sınıflandırılarak saklanan bu dosyalar, uzun süredir haklı bir şekilde spekülasyonlara neden oluyordu. Amerikan halkının artık bunları kendi gözleriyle görme zamanı geldi" dedi.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise geçmiş yönetimlerin aksine Trump yönetiminin "kamuya azami şeffaflık sağlamaya odaklandığı ve insanların bu dosyalarda yer alan bilgiler hakkında nihayetinde kendi kararlarını verebileceği" ifade edildi.

"TAM ŞEFFAFLIK" KARARI



NASA Direktörü Jared Isaacman da "Doğru olduğunu bildiklerimiz, henüz anlayamadıklarımız ve keşfedilmeyi bekleyen her şey konusunda açık sözlü olmaya devam edeceğiz. Keşif ve bilgi arayışı, uzayın sırlarını çözmeye çalışırken NASA’nın misyonunun temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Pentagon ve diğer ABD kurumlarının yöneticilerine UFO’lar ve dünya dışı yaşama ilişkin dosyaları paylaşma talimatı vermişti. "Tam şeffaflık" prensibi çerçevesinde dosyaların işlenerek yayınlanma sürecinin başlatılmasını talep eden Trump, son derece ilginç ve önemli olarak değerlendirilen konuyla ilgili diğer tüm bilgilerin de açıklanması çağrısında bulunmuştu.

TRUMP "EMİN OLMADIĞINI" SÖYLEMİŞTİ



Pentagon’un onlarca yıldır tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkındaki raporları takip ettiği biliniyor. ABD ordusu, 2024 yılında yayımlanan bir raporda, UAP’lara ilişkin resmi incelemelerde dünya dışı yaşamın varlığını doğrulayan herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ise bir açıklamasında uzaylıların var olup olmadığından emin olmadığını söylemişti.