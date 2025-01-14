Peru'da altın madenine saldırı: 17 işçiden haber alınamıyor

14 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:46

Peru'da kaçak madenciler ülkenin kuzeyindeki La Libertad bölgesinde bulunan bir altın madenine saldırdı. Saldırganlar elektrik iletim kulesini havaya uçururken, madende çalışan 17 işçiden haber alınamıyor.

Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli patikasını seçtiler, ölüm kaçınılmaz oldu!

Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli patikasını seçtiler, ölüm kaçınılmaz oldu!

Son yıllarda maden​ kaçakçılarıyla boğuşan Güney Amerika ülkelerinden Peru​'da yeni bir saldırı​ düzenlendi. Pazar günü ülkenin kuzeyindeki La Libertad bölgesinde kaçak madenciler bir altın madenine saldırdı.

SALDIRI DÜZENLENEN MADENDE GÖÇÜK

Peru’nun kuzeyindeki Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü sabah saatlerinde saldırganların madendeki elektrik iletim kulesini havaya uçurması sonucu göçük meydana geldi.

17 MADENCİ MAHSUR KALDI

Saldırı nedeniyle madende mahsur kalan 17 işçiyi kurtarmak için operasyon başlatıldığı belirtildi. La Libertad bölgesine bağlı Pataz ilçesi Belediye Başkanı Segundo Armas yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşmanın oldukça zor olduğunu ve madende telefon hatlarının çekmediğini söyledi.

Armas, madende sürekli çökmeler yaşanması nedeniyle kurtarma ekiplerinin ve özel makinelerin müdahalesine rağmen işçilerin çukurda mahsur kaldıklarını söyledi.

Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu Peru’da hükümet, yasa dışı madencilik faaliyetlerine karşı mücadele ediyor.