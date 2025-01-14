Altın yatay seyirde! İşte 14 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

14 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:23

Yeni haftaya 3 bin lira sınırında başlayan altın yatay seyrini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 53 bin lira​, en yüksek 3 milyon 73 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 53 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.045,90 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.013,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları​ ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.045,35

Satış 3.045,90

14 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.966,00

Satış 5.013,00

14 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.932,00

Satış 10.027,00

14 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.803,00

Satış 19.972,00

14 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.669,13

Satış 2.669,40