İslam Memiş açıkladı: Yatırımcıların haftası olacak! "Altın ve bitcoin yan yana, euronun ucuzluğu sinyal veriyor"

13 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:21

İslam Memiş'ten, altın, bitcoin ve dolar yatırımcısına kritik uyarılar geldi. 2025'te kazandıran bitcoin mi altın mı olacak, sorusunun cevabını arayan yatırımcısı ise uyarıları yakından takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş, dolar, borsa ve Bitcoin’de beklentilerini açıkladı. Küresel piyasalarda gergin bekleyişi işaret etti.

Altın​, dolar​ ve bitcoin​ için kritik hafta başladı. Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yatırım öngörüleri geldi. Memiş, hem rakam hem tarih verdi. 2025 yılının bitcoin ve altın arasında geçecek bir yarışa dikkat çeken deneyimli uzman, en ucuz kalan enstrümanların başında da euroyu işaret etti.

ABD'DEN GELECEK "BEJ KİTAP" RAPORU KRİTİK

tv100.com yazarı İslam Memiş​, bu haftaki piyasa tahmini yazısı şöyle;

"Bu hafta ABD enflasyon verisi, önemli olacak. "Bej Kitap" raporu yine haftanın önemli raporlarından olacak.

Dolar, piyasalarda değer kazandı. Altın, bitcoin, petrol de aynı haftada yükseldi. En ucuz kalan enstrüman Euro oldu. Dolar, bitcoin, petrol ve değerli metallerin bu hafta bana pahalı geldiğini söyleyebilirim.

EUR/USD paritesi 1,0244 seviyesine geriledi. İkinci sırada BİST100 var. Endeks 9 bin 910 puan seviyesine gerileyerek %-0,90 puan düşüşle haftayı tamamladı. Orta ve uzun vade için bu ikilinin alım maliyetlerinde hareket ettiğini gözlemliyorum.

BİST100 ENDEKSİ

Pozitif beklentim devam ettiğinden düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim.

Bu hafta 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.

DOLAR VE EURO

Yükseliş yönlü öngörüm devam ediyor. Euro ucuz kalmaya devam ediyor. Bu hafta 1,0250-1,04 aralığını takip edeceğim.

ONS ALTIN

2 bin 600 dolar beklentim devam ettiğinden yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Bu hafta 2 bin 640-2 bin 708 dolar aralığını takip edeceğim.

GRAM ALTIN

Gram altın 2 bin 980-3 bin 80 lira aralığında kalmaya devam etmesini bekliyorum. Bu hafta gerilemesini bekliyorum.

GÜMÜŞ

Bu hafta kâr satışı ile Çarşamba sonrası 30 dolar seviyesinin altına sarkabilir. Ancak orta ve uzun vade için yükseliş öngörüm olduğundan gümüşü ucuz görmeye devam ediyorum.

BİTCOİN (BTC)