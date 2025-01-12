Konut projesini önceden bilmişti! İslam Memiş yarını işaret etti: "Müjdenin büyüğünü Cumhurbaşkanı verecek"

12 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:05

Geçmiş aylardaki isabetli piyasa yorumlamalarıyla dikkat çeken finans analisti İslam Memiş, yeni müjdeyi verdi. Geçtiğimiz hafta Bakan Mehmet Şimşek'ten önce konut projesi sinyallerini veren deneyimli uzman bu sefer pazartesi gününe işaret etti. "Müjdenin asıl büyüğünü pazartesi Cumhurbaşkanı verecek" dedi.

Altın ithalat yasağının kalkacağı tarihi açıkladı! İslam Memiş'ten en ucuzlar için uyardı: O tarihten sonra dikkat

Altın ithalat yasağının kalkacağı tarihi açıkladı! İslam Memiş'ten en ucuzlar için uyardı: O tarihten sonra dikkat

Altın, dolar, borsa, kripto para, gümüş, emtialar ve ekonomik birçok gelişme ve karar hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan İslam Memiş son gelişmeleri yorumladı. Trump​ öncesi piyasaları yorumlayan uzman, altın yatırımcıları için uyarıları sıraladı. Türkiye'de ise yaz aylarında başlaması beklenen konut müjdesini önceden bilen İslam Memiş, yeni duyurusunu yaptı. Finans analisti pazartesi gününe dikkat çekti.

AMERİKA'NIN 35 TRİLYON DOLARLIK BORCU KRİPTO İLE ÖDENECEK

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Piyasalar Trump'ın resmi olarak göreve gelmesini bekliyor. Özellikle kripto para piyasasında o kadar sert dalgalanmalar var ki, ben 2025 yılı için özellikle altın ve bitcoin savaşı için bir uyarı yaptım. 2025 yılında altın ve bitcoin savaşı olacak ve bu savaşın bir kazanımı mutlaka olacak. Onu da 12 ay sonra yani aralık ayı bittiği zaman hep beraber göreceğiz. Trump seçildikten sonra bitcoin tarafında yüzde 120'lik bir getiri vardı ve yıllık bazda en çok kazandıran enstrüman oldu. Ancak altcoinlere baktığımız zaman 3,5 - 4 yıl beklemelerine rağmen buradaki yatırımcılar maalesef halen kazanamadı. Trump iyi bir tüccar ve 2025 yılında Amerika'nın 35 trilyon dolarlık borcunu kripto para piyasasına yatırım yapanlar ödeyecek. Manipülasyon piyasası oluşturacaklar. O yüzden kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TEMMUZ AYINI BEKLEYİN

Değerli metaller tarafına baktığımız zaman altın ve gümüş tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor. Gümüş tarafında gümüşü beklemeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısı ile alakalı böyle çok heyecanlı olmamak lazım. Mesela gram altın tarafında yine dolardan destek alan bir trend göreceğiz. Ama asıl trend yani o 4.000 lira seviyesine odaklanacağız. Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar o 4000 - 4500 lira aralığına odaklanmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş bu yükseliş trendi devam edecek ama asıl kırılma noktası temmuz ayında olacak.

Gram altında da tekrar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Her fırsatı alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bence kesinlikle altınlarınızı satmayın. Yerine koyarken zorlanabilirsiniz. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır.

SOSYAL KONUT PROJESİ YAZIN BAŞLAYACAK

Sosyal konut projelerini bekleyen arkadaşlarımız yaz aylarını beklesin. Yaz aylarında Türkiye'de sosyal konut projelerinde yeni açıklamalar gelecek. Yeni müjdeler gelecek. İlk kez ev sahibi olacak arkadaşlarımız yaz aylarında kuraya girmek suretiyle ciddi anlamda o hayalini kurduğu evleri alabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Özellikle arz tarafında, konut tarafındaki, kira tarafındaki problemlerden bahsedildi. Kira tarafındaki bu fahiş fiyatın ekonomiyi bozduğu ifade edildi. Arz tarafındaki ve inşaat tarafındaki talebi karşılamak için bütün tedbirleri alacağını açıkladı. Özellikle sosyal konut projelerini destekleyen birçok hamleler yapılacağı belirtildi 2025 yılında.

Size bir hafta önce verdiğim müjdeyi Bakan bir hafta sonra doğruladı. Yaz aylarında sosyal konut projelerinde ciddi bir artış olacak. Mutlaka bu fırsatlar değerlendirmeli.

MERKEZ BANKASI FAİZ ADIMLARI VE ENFLASYONU BEKLEYİN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirmişti ve yüzde 47,5 kadar çekti. Burada politika faizi gerileyince bankalar da faiz oranlarını yavaş yavaş geriletti ama 2025 yılındaki yol haritamız neydi?

Politika faizinde yüzde 30 seviyesine kadar bir geri çekilme ve enflasyon tarafında yüzde 30 civarında bir geri çekilme. Bu da

demek oluyor ki kredi kullanacak arkadaşlarımız, faizleri düşüren Merkez Bankası ile birlikte biraz daha ucuz krediye ulaşabilecekler.

Faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlar için bunu açıklıyorum. Faiz hassasiyeti olan arkadaşlarımız için çeşitli çalışmalarım var. İlerleyen günlerde açıklayacağım. Siz de oradan yola çıkarak tedbir alabilirsiniz.

YENİ MÜJDELER GELECEK

Önümüzdeki haftalarda yeni müjdeler gelmeye devam edecek ama müjdenin asıl büyüğünü pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanı verecek. Bakalım pazartesi günü kime hangi müjdeler gelecek."