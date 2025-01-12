Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak 2025  altın fiyatları

12 Ocak 2025 08:07 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 08:10

Altın fiyatları ABD'deki istihdam verilerinin açıklanması sonrası hareketliliğini sürdürüyor! Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Yarım altın kaç TL? İşte 12 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları​, 12 Ocak 2025 Pazar günü itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'deki istihdam verilerinin açıklanması başta olmak üzere küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 61 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günü yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 59 bin lira ile haftayı kapatmıştı. Peki piyasalarda bugün durum ne? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Yarım altın kaç TL? İşte 12 Ocak 2025 altın fiyatları...

12 OCAK 2025 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış 3.064,19 TL

Satış 3.064,67 TL

12 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.989,00 TL

Satış 5.043,00 TL

12 OCAK 2025 YARIM ALTIN KAÇ TL?

Alış 9.977,00 TL

Satış 10.084,00 TL

12 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.895,00 TL

Satış 20.087,00 TL

12 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.690,37 dolar

Satış: 2.691,01 dolar