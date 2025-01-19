Tgrt Haber
Haberler>Dünya>PKK'nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! 'Yataklı oda' detayı dikkat çekti

PKK'nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! 'Yataklı oda' detayı dikkat çekti

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV
19 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:59
PKK&#039;nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! &#039;Yataklı oda&#039; detayı dikkat çekti

Suriye Milli Ordusu (SMO)'nun PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünellerdeki yaşam alanları görüntülendi. Binaların metrelerce altına kazılan tünellerde yataklı odalar, malzemeler tespit edildi. Suriye Milli Ordusu (SMO), terör faaliyetleri için kullanılan tünelleri taramaya devam ediyor.

Tel Rıfat ilçesinde terör örgütü PKK ve YPG, Suriye Milli Ordusu (SMO)’na yenildi. 1 Aralık’ta SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesi görüntülendi.

PKK'nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! 'Yataklı oda' detayı dikkat çekti - 1. Resim

BİNALARIN METRELERCE ALTINDA KAZIDILAR

Tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı.

PKK'nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! 'Yataklı oda' detayı dikkat çekti - 2. Resim

Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi.

PKK'nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! 'Yataklı oda' detayı dikkat çekti - 3. Resim

SİVİL YERLEŞİMLERİ TERÖR FAALİYETLERİ İÇİN KULLANDI

YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

PKK'nın 10 kilometrelik terör tünelleri görüntülendi! 'Yataklı oda' detayı dikkat çekti - 4. Resim

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: NTV

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...