Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

19 Ocak 2025 12:53 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:58

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak ve Suriye'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen operasyonla öldürüldüğü bildirildi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYOR!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"