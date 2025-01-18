MSB duyurdu: 21 terörist etkisiz hale getirildi

18 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 10:57

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 21 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz bir şekilde devam ediyor.