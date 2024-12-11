PKK/YPG Suriye'de köşeye sıkıştı... Teröristler, katliamcı İsrail'e yalvarırken MİT bir darbe daha indirdi

11 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:53

Bir yandan Türkiye, diğer yandan da Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG'ye düzenlediği operasyonlar örgütü köşeye sıkıştırmış durumda.... Ağır kayıplar veren terör örgütü, işgalci İsrail'e başvurdu. PKK/YPG'li teröristler, İsrail'den yardım ve koruma talep etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristler İsrail'den yardım dilenirken büyük bir darbe daha indirdi.

Suriye​ Milli Ordusu ve Arap aşiretler, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG​'nin konuşlandığı bölgelerin büyük bir kısmında kontrolü ele geçirdi. Teröristleri arkalarına bakmadan kaçmaya başladı.

Beşşar Esad​ rejiminin çekildiği şehirlere girerek bölgedeki varlığını genişleten terör örgütü PKK/YPG, girdiği yerlerden bir bir temizleniyor. Suriye Milli Ordusu'nun operasyonlarının ardından MİT ve TSK'da teröristlere bölgede nefes aldırmadı.

TERÖRİSTLER, İŞGALCİ İSRAİL'E KOŞTU

Peş peşe düzenlenen operasyonların ardından köşeye sıkışan PKK/YPG, Gazze'de binlerce masum insanı katleden İsrail'den yardım istemeye koştu.

İSRAİL'DEN YARDIM VE KORUMA TALEBİ

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde; Esad rejiminin yıkılmasının ardından PKK/YPG'li teröristlerin yardım için İsrail'e başvurduğu aktarıldı. PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım ve koruma talep ettiği bildirildi.

İSRAİL, PKK/YPG'NİN YARDIM TALEBİNE NE CEVAP VERDİ?

PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım ve koruma istediği haberde; bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in cevabına dair detaylara yer verilmedi.

İSRAİL TERÖRİSTLERE YÖNELİK OPERASYONLARDAN RAHATSIZ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti. Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.

MİT TERÖRİSTLER NEFES ALDIRMADI

PKK'lı teröristlerin İsrail'den yardım istediği bu günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etmesinin üzerine operasyon düzenledi. MİT, Kamışlı’da füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.