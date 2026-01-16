Pokemon mağazasında silahlı soygun! Çalınan ürünlerin değeri dudak uçuklattı

ABD'nin New York şehrine bağlı Manhattan bölgesinde yer alan bir Pokemon mağazası güpegündüz soyuldu. New York polisi ve güvenlik kamerası görüntülerine göre tamamen siyah giyimli olan 3 silahlı hırsız, 13. Cadde üzerinde yer alan Poke Court isimli mağazaya girip içeridekilere tabanca doğrulttu, içerinden biri ise vitrinleri çekiçle kırdı.

Hırsızlar çok sayıda koleksiyon ürünü, nakit para ve bir çalışanın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Mağaza sahibi Courtney Chin medyaya yaptığı açıklamada, soygunda çalışanan ürünlerin yaklaşık 100 bin dolarlık (4 milyon 328 bin TL) bir zarara neden olduğunu ifade etti.