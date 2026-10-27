Polisin yanı başında yaptılar: Almanya'da araçla insanları ezmeye kalktılar yaya olarak kaçtılar

Almanya’nın Hannover kenti yakınlarında dün gece bir sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürdü. Rutin trafik denetimi sırasında metalik mavi renkli modifiye edilmiş BMW marka araç kasıtlı olarak kalabalığa çarptı.

Polis durumu fark eder etmez aracı durdurmak için ateş açtı. Bunun üzerine sürücü ve araçta bulunan diğer kişiler otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SEBEP AİLE ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Hannover polisi, Alman basınına yaptığı açıklamada, olayın ardından düzenlenen operasyon kapsamında araç sahibinin ikametinde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Aracın kalabalığın üzerine sürülmesinin, bölgedeki iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi. Şüphelilerin daha önce de aileler arasındaki anlaşmazlıklarla bağlantılı suçlar nedeniyle polis tarafından takip edildiği kaydedildi.

Polis, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve kamu güvenliğine yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmayı Hannover Savcılığı devralırken, şüpheliler hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.