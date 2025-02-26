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 | Berrak Arican

Polislerden kaçan genç saklanmak için 'dondurucu' bir yol seçti

İngiltere'de 18 yaşındaki bir araç sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından araçtan inerek göle saklanan genç, 45 dakika boyunca suda gizlendi.

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Polislerden kaçan genç saklanmak için 'dondurucu' bir yol seçti
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 15:54

İngiltere'de 18 yaşındaki Davey Smith, polisin 'dur' ihtarına uymadı ve gaza bastı. Polis, Davey'in peşine düştü kısa bir kovalamacanın ardından polis, iğneyle tekerleğini patlatmayı başardı. Fakat Davey teslim olmamak için araçtan indi ve saklandı. Polis, bir süre Davey'e dair hiçbir iz bulamadı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından bir polis memuru Throxenby Gölü'ndeki Davey'i fark etti.

POLİSLER İNSAFLI DAVRANDILAR

Davey, polisleri atlatmak için neredeyse tamamen suyun içindeydi. Fakat bu 'dondurucu' saklanma yöntemi işe yaramadı. Polisler, genci gölden çıkardı ve ambulans gelene kadar sıcak kalması için folyo battaniyeye sardılar. Hatta Davey'in rüzgar nedeniyle titremesine dayanamayan polisler, berelerini ve bir kışlık polis paltosu verdiler.

''SAKLANMAK İÇİN EN AKILLICA YER DEĞİL''

Davey, tehlikeli araç kullanma, durmama, analiz için kan örneği vermeme ve sigortasız veya uygun ehliyetsiz araç kullanma suçlarından suçlu bulundu. Polis Patterson, olaya ilişkin şunları söyledi:

''Davey tutuklandı ve ambulans çağrılırken hemen ısınmasına yardımcı olmak için kendisine ilk yardım uyguladık. Titriyordu, bu yüzden onu bir folyo battaniyeye sardık ve ona giymesi için yünlü polis şapkalarımızdan birini ve kalın bir kışlık polis paltosu verdik. Soğuk bir kasım gecesinde saklanmak için en akıllıca yer kesinlikle burası değildi ve kendisine ciddi zararlar verebilirdi.''

CEZASI BELLİ OLDU

Davey Smith dün Scarborough Sulh Ceza Mahkemesi'nde 32 ay hapis cezasına çarptırıldı, 18 ay hapis cezası ertelendi ve 200 saat ücretsiz çalışma yapması emredildi. Ayrıca kendisine 28 ay boyunca araç kullanma yasağı getirildi ve 270 sterlinden fazla para cezası ve masraf ödemesi emredildi.

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