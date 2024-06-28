Polislerin gösterisi sırasında facianın eşiğinden dönüldü: Araç, kafasına devrildi

28 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:36

Moskova'da trafik polislerinin tehlikeli gösterisi kazayla sonuçlandı. Federal emniyet teşkilatı mensupları, gösteride arabayla şov yapmak istedi. Yere yatan polislerin üzerinden, polis araçları yan yatarak, iki tekerlek üzerinde ilerledi. Bu esnada bir araç, polis memurunun üzerinden geçerken devrildi. Polis, kafasına inen araçla beraber sürüklenmeye başladı.

KASKI SAYESİNDE KURTULDU

Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren federal emniyet teşkilatı aracı kullanan polisin, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini açıkladı.

Kafasında kask olması polis memurunun hayatını kurtarırken facianın önüne geçildi. Yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kazadan ise geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.