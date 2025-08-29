Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Polonya'da F-16 savaş uçağı yere çakıldı! Dehşet anları kamerada

Polonya’da gösteri provası yapan F-16 savaş uçağı yere çakıldı. Alevler içinde kalan savaş uçağının pilotu korkunç kazada can verdi. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 08:03

’da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında dehşet yaşandı. Polonya Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibinde yer alan bir savaş uçağı prova sırasında yerer çakıldı. Yere çarptığı anda alevler içinde kalan savaş uçağının pilotu korkunç kazada hayatını kaybetti.

Polonya'da F-16 savaş uçağı yere çakıldı! Dehşet anları kamerada

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelirken, kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada öldüğünü doğrulayarak, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nin olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.

Polonya'da F-16 savaş uçağı yere çakıldı! Dehşet anları kamerada

YILLAR ÖNCE BENZER KAZA

Polonya basını, kaza nedeniyle hafta sonu düzenlenecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi‘nin iptal edildiğini aktardı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. 2007'deki Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nde meydana gelen kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Polonya'da F-16 savaş uçağı yere çakıldı! Dehşet anları kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazanın biri kaldırılmadan ikinci kaza kameraya yansıdı
Erzincan’da meydana gelen kazada, yoldan geçen bisikletli çocuk yaralandı
ETİKETLER
#polonya
#f-16
#Savaş Uçağı Kazası
#Havacılık Kazası
#Radom
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.