Polonya'da F-16 savaş uçağı yere çakıldı! Dehşet anları kamerada

Polonya’da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında dehşet yaşandı. Polonya Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibinde yer alan bir F-16 savaş uçağı prova sırasında yerer çakıldı. Yere çarptığı anda alevler içinde kalan savaş uçağının pilotu korkunç kazada hayatını kaybetti.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelirken, kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada öldüğünü doğrulayarak, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nin olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.

YILLAR ÖNCE BENZER KAZA

Polonya basını, kaza nedeniyle hafta sonu düzenlenecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi‘nin iptal edildiğini aktardı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. 2007'deki Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nde meydana gelen kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.