Kazanın biri kaldırılmadan ikinci kaza kameraya yansıdı

Samsun'un Alaçam'da peş peşe iki kaza oldu. 15 dakika arayla meydana gelen kazanın ilkinde Sinop istikametine seyir halinde olan Uğur T. idaresindeki otomobil, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki bisiklet sürücüsü Salih A.'ya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Salih A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.z15 dakika sonra, aynı mevkide ikinci bir kaza daha yaşandı. Yine Sinop yönüne ilerleyen Mehmet D. yönetimindeki kamyon, önünde seyir halinde olan Abdurrahman B.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü de sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.