Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca Bağ-Kur’lunun beklediği haber! Bakan Işıkhan’dan net cevap geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda merak edilen soruları cevapladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesine ilişkin verilen sözleri yerine getireceklerini belirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 08:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı.

Milyonlarca Bağ-Kur’lunun beklediği haber! Bakan Işıkhan’dan net cevap geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kayıt dışı istihdamda ciddi bir azalma eğilimi görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2019 yılında yüzde 34,52'ye, 2025'in ikinci çeyreğinde ise yüzde 25,9'a inmiştir. Bununla birlikte prime esas kazançların ortalaması da asgari ücrete göre 2019 yılında 1,41 iken 2025 yılı Ağustos ayında 1,73'e yükselmiştir. Bu artış, çalışanların prime esas kazançlarının asgari ücretin üzerinde bir hızla arttığını göstermekte ve ücret dağılımında yukarı yönlü bir iyileşmeye işaret etmektedir. Dolayısıyla bu eğilim, hem kayıtlı istihdamda gelir düzeylerinin hem de sosyal güvenlik sistemine bildirilen kazançların artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bütçe transferlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı, 2002 yılında yüzde 2,67 iken 2024 yılında ise yüzde 3,24 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 2025 yılı sonunda yüzde 3,36 oranında geleceği öngörülmektedir."

Milyonlarca Bağ-Kur’lunun beklediği haber! Bakan Işıkhan’dan net cevap geldi

'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Işıkhan, "Bu bizim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Daha zamanımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği sözler yerine getirilecektir. Biz bu sözü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşmelerin ardından ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ev alacaklar bu tarihi beklesin! Bayram Başaran'dan yatırım yapacaklara kritik uyarı
ETİKETLER
#asgari ücret
#bağ-kur
#bütçe
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Kayıt Dışı Istihdam
#Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.