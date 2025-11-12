Ev alacaklar bu tarihi beklesin! Bayram Başaran'dan yatırım yapacaklara kritik uyarı

NE ZAMAN EV ALALIM?

Ev almak için en uygun tarihin ne zaman olduğu konusuna cevap veren Başaran, "Ben Mart-Nisan’ı beklerim. Yılbaşından sonra alırım. Çünkü her sene geleneksel olarak yılın son iki ayında fiyatlar ya çok hızlı artar ya da sabit kalır. Ne olursa olsun genelde yükselir. Ama bu sene çok yükselmeyecek; yılbaşından sonra talep duracağı için fiyatlarda aşağı yönlü hareket daha hızlı başlayacaktır" diyerek yatırım yapmak isteyenler için tarih verdi.

