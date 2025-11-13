Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarındaki gecikme zammı düşürüldü. Kamu alacaklarında aylık gecikme faizi bugünden itibaren yüzde 4,5 den 3,7'ye indirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 08:35

, , borcu bulunanlara ilişkin uygulanan faiz oranında değişikliğe gidildi ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kamu alacaklarında önemli faiz indirimi gerçekleşti ve karar 'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarındaki gecikme zammı düşürüldü. Kararla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5’dan yüzde 3,7’ye düşürüldü.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yer alan "gecikme zammı" oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5’den yüzde 3,7’ye (yıllık yüzde 54’ten yüzde 44,4’e) düşürüldü.

KAMU BORCU TAKSİTLENDİRME FAİZİ DE DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

HANGİ BORÇLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb. gibi vergi alacakları; resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi, vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları gibi para cezalarını, kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri, SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçları kapsıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın rekor yolunda! Cüneyt Paksoy kritik seviyeyi açıkladı
Ev alacaklar bu tarihi beklesin! Bayram Başaran'dan yatırım yapacaklara kritik uyarı
ETİKETLER
#vergi
#sgk
#faiz oranı
#resmi gazete
#harç
#Kamu Alacakları
#Gecikme Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.