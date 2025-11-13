Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi, harç, SGK borcu bulunanlara ilişkin uygulanan faiz oranında değişikliğe gidildi ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kamu alacaklarında önemli faiz indirimi gerçekleşti ve karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yer alan "gecikme zammı" oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5’den yüzde 3,7’ye (yıllık yüzde 54’ten yüzde 44,4’e) düşürüldü.

KAMU BORCU TAKSİTLENDİRME FAİZİ DE DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.

HANGİ BORÇLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb. gibi vergi alacakları; resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi, vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları gibi para cezalarını, kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri, SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçları kapsıyor.