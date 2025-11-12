Gram altın rekor yolunda! Cüneyt Paksoy kritik seviyeyi açıkladı

Kategoriler
Altın fiyatları tahmin edilemez şekilde dalgalanıyor. elinde altın olan yatırımcılar altın fiyatlarının gidişatını merak ediyor. Peki şimdi altın almak ya da satmak için uygun zaman mı? Ekonomi yorumcusu Cüneyt Paksoy, katıldığı bir televizyon programında ons ve gram altındaki son durum hakkında bilgi verdi. Paksoy, ons altının 4100 doların üzerine çıktığını ve son bir haftada yüzde 5 oranında bir yükseliş yaşandığını belirterek tüm yatırımcılar için kritik uyarılar yaptı.
"Bugün gümüş daha hızlı yükseliyor. 5152 dolarlara kadar geldi herhalde. Yani o trendini tamamlayacak bana göre" diyen Paksoy, ons altındaki düzeltmenin Fed’e kadarki süreçte iki seviyeye göre belirleneceğini ifade etti.
Paksoy, kritik seviyeler hakkında şunları söyledi: "Ya 4125’in üzerinde kalmaya devam ederek bu seviyeye gideceğiz. En alttan gelen önemli bir majör trend 4300’ler, devamında 4500’ler yeni rekor. Eğer bu piyasa önümüzdeki günlerde 4125 dolar üzerinde kalıp 4350–4300’ü geçecek kuvvet buluyorsa yeni rekor görmeden gelmez bana göre. Çünkü düzeltme bitti demektir"
Altının uzun vadeli potansiyeline de dikkat çeken Paksoy, ons altında 5.000 dolar üzeri fiyat seviyesinin görülebileceğini söyleyerek, "Ons altının hikayesi bu ama en uzun vadede mutlaka 5.000 üzeri bir fiyat görme sürecimiz devam ediyor. Tahvil piyasası riskte oldukça, jeopolitik riskler masada kaldıkça bu böyle devam edecek" dedi.
Paksoy, gram altının fiyatıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu. Kapalı çarşı, serbest piyasa veya bankalardaki fiyatlar arasında makas olduğunu belirten Paksoy: "Zaten ons altınla da hesapladığımızda makas ortaya çıkıyor. 5619 lirada gramın fiyatı var. Altın Cumhuriyet altında da 39.151 TL seviyesinde. Şu anda ekranlarımızda gram altın 5619 TL" dedi.
Paksoy, gram altın için "Şimdi eğer şu kalıp içinde kalır ons altın düzeltmeyi kısa kesti, yukarı gitti. Bir önceki denediğimiz tepe seviye 5750’ler, daha sonra 6050’ler. Eğer şu kanalın üzerine çıkarsak 6800–7700 TL’ye kadar hareket potansiyeli kazanacak 10 gram altın" diyerek yatırımcıları uyardı.
Dolar/TL hareketlerinin de altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çeken Paksoy, "Dolar/TL hafif adımlarla yukarı gidiyor. Bebek adımları diyoruz, 42’nin hafif üzerinde. Oradaki hareket de önemli" dedi.