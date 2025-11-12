Gram altın rekor yolunda! Cüneyt Paksoy kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları tahmin edilemez şekilde dalgalanıyor. elinde altın olan yatırımcılar altın fiyatlarının gidişatını merak ediyor. Peki şimdi altın almak ya da satmak için uygun zaman mı? Ekonomi yorumcusu Cüneyt Paksoy, katıldığı bir televizyon programında ons ve gram altındaki son durum hakkında bilgi verdi. Paksoy, ons altının 4100 doların üzerine çıktığını ve son bir haftada yüzde 5 oranında bir yükseliş yaşandığını belirterek tüm yatırımcılar için kritik uyarılar yaptı.

