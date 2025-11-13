Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın bir anda fırladı: İşte 13 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasındaki hareketlilik 13 Kasım Perşembe günü de kendini gösterdi. Dün ciddi düşüş yaşayan altın fiyatları günü yükselişle açtı. Gram altın fiyatları bir anda yükseldi, çeyrek altın 9 bin 670,00 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Kasım Perşembe 2025 altın fiyatları...
YARIM ALTIN
ALIŞ: 19.162,00 TL
SATIŞ: 19.328,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.190,54 dolar
SATIŞ: 4.190,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 38.545,00 TL
SATIŞ: 39.127,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.346,83 TL
SATIŞ: 5.595,73 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 39.235,00 TL
SATIŞ: 39.537,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 38.206,00 TL
SATIŞ: 38.532,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.581,00
SATIŞ: 9.670,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.719,37
SATIŞ: 5.720,14