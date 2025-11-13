Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın bir anda fırladı: İşte 13 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 13 Kasım Perşembe günü de kendini gösterdi. Dün ciddi düşüş yaşayan altın fiyatları günü yükselişle açtı. Gram altın fiyatları bir anda yükseldi, çeyrek altın 9 bin 670,00 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Kasım Perşembe 2025 altın fiyatları...