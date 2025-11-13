Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

2025'in kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.33 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerli milli takımlar:

20 – HIRVATİSTAN / 282,20 MİLYON EURO

19 – KOLOMBİYA / 290,40 MİLYON EURO

18 – UKRAYNA / 299 MİLYON EURO

17 – EKVADOR / 320,30 MİLYON EURO

16 – FAS / 342,40 MİLYON EURO

15 - SENEGAL / 348 MİLYON EURO

14 – TÜRKİYE / 393 MİLYON EURO

13 – DANİMARKA / 411,30 MİLYON EURO

12 – NORVEÇ / 457,90 MİLYON EURO

11 – BELÇİKA / 472 MİLYON EURO

10 – İSVEÇ / 515,90 MİLYON EURO

9 – ARJANTİN / 539,50 MİLYON EURO

8 – ALMANYA / 802 MİLYON EURO

7 – İTALYA / 846 MİLYON EURO

6 – HOLLANDA / 885 MİLYON EURO

5 – PORTEKİZ / 901 MİLYON EURO

4 – BREZİLYA / 913,30 MİLYON EURO

3 – İSPANYA / 989 MİLYON EURO

2 – FRANSA / 1,23 MİLYAR EURO

1– İNGİLTERE / 1,33 MİLYAR EURO