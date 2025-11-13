Menü Kapat
Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar belli oldu. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı
2025'in kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.33 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerli milli takımlar:

20 – HIRVATİSTAN / 282,20 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

19 – KOLOMBİYA / 290,40 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

18 – UKRAYNA / 299 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

17 – EKVADOR / 320,30 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

16 – FAS / 342,40 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

15 - SENEGAL / 348 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

14 – TÜRKİYE / 393 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

13 – DANİMARKA / 411,30 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

12 – NORVEÇ / 457,90 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

11 – BELÇİKA / 472 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

10 – İSVEÇ / 515,90 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

9 – ARJANTİN / 539,50 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

8 – ALMANYA / 802 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

7 – İTALYA / 846 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

6 – HOLLANDA / 885 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

5 – PORTEKİZ / 901 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

4 – BREZİLYA / 913,30 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

3 – İSPANYA / 989 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

2 – FRANSA / 1,23 MİLYAR EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı

1– İNGİLTERE / 1,33 MİLYAR EURO

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri şaşırttı
