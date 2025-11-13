Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Lookman bonservisi ne kadar, istatistikleri?

Galatasaray ara transfer döenmi için çalışmalarına şimdiden başladı. Ortaya atılan iddialara göre sarı-kırmızılılar Lookman'ı kadrosuna katacak. Taraftarlar tarafından Lookman Galatasaray'a gelecek mi, bonservisi ne kadar, istatistikleri merak ediliyor.

Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Lookman bonservisi ne kadar, istatistikleri?
Haber Merkezi
13.11.2025
13.11.2025
'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı formsuzluk nedeniyle Ademola Lookman çalışmaları hız kazandı. Kulübü ile sorun yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun durumu gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Lookman Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Lookman bonservisi ne kadar, istatistikleri?

LOOKMAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Lookman'ın Galatasaray'ın ilgisine olumlu cevap verdiği ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladığı iddia edildi. Ocak ayında sarı-kırmızılılar İtalyan kulüp ile masaya oturacak.

Galatasaray geçtiğimiz yaz sezonunda da Lookman için çalışmalar yapmıştı. Ancak İtalyan kulübün 60 milyon Euro talep etmesi üzerine sarı-kırmızılılar transferden vazgeçmişti.

Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Lookman bonservisi ne kadar, istatistikleri?

LOOKMAN BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Lookman bu seon ile çıktığı 10 maçta toplam 645 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 1 kere fileleri havalndıran futbolcunun 'ın verilerine göre 40 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon ise Atalanta formasıyla 40 maçta 2.871 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 20 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#atalanta
#Nijeryalı
#transfermarkt
#Ademola Lookman
#Aktüel
