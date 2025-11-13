Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Lookman bonservisi ne kadar, istatistikleri?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı formsuzluk nedeniyle Ademola Lookman çalışmaları hız kazandı. Kulübü ile sorun yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun durumu gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Lookman Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

LOOKMAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Lookman'ın Galatasaray'ın ilgisine olumlu cevap verdiği ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladığı iddia edildi. Ocak ayında sarı-kırmızılılar İtalyan kulüp ile masaya oturacak.

Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Lookman için çalışmalar yapmıştı. Ancak İtalyan kulübün 60 milyon Euro talep etmesi üzerine sarı-kırmızılılar transferden vazgeçmişti.

LOOKMAN BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Lookman bu seon Atalanta ile çıktığı 10 maçta toplam 645 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 1 kere fileleri havalndıran Nijeryalı futbolcunun Transfermarkt'ın verilerine göre 40 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon ise Atalanta formasıyla 40 maçta 2.871 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 20 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.