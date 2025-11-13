Dünya devi 74 milyar dolar zarar edip paraya para demeyecek!

OpenAI’nin önümüzdeki sekiz yıl içinde veri merkezi yatırımlarına tam 1,4 trilyon dolar harcamayı taahhüt ettiği ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın şirkete ait dahili belgelere dayandırdığı habere göre, OpenAI yalnızca 2028 yılında 74 milyar dolar zarar edecek. Öte yandan rakibi Anthropic aynı yıl başabaş noktasına ulaşmayı planlıyor.

İKİ FARKLI STRATEJİ: BÜYÜME Mİ, DENGE Mİ?

Belgelere göre iki şirketin kârlılığa giden yolları birbirinden oldukça farklı. Yaklaşık 200 milyar dolar değerlemeye ulaşan Anthropic, sessiz ama istikrarlı bir şekilde kurumsal abonelik tabanını genişletiyor. Şirketin gelirinin yüzde 80’i, aralarında 300 binden fazla müşterinin bulunduğu kurumsal abonelerden geliyor.

OpenAI cephesinde ise tablo biraz daha farklı. Şirket, bir milyonun üzerinde kurumsal aboneye ve yedi milyondan fazla “ChatGPT for Work” koltuğuna sahip olduğunu söylüyor. Ancak bu aboneliklerin kâr marjı Anthropic’e kıyasla oldukça düşük.

OPENAI’NİN BÜYÜK KUMARI

Normalde bu tabloyu gören bir şirket harcamalarına frene basardı, ama OpenAI tam tersini yapıyor. Şirket, devasa veri merkezleri kurmak ve yapay zekâ çiplerini toplamak için kesenin ağzını açtı.

Üstelik bu yatırım çılgınlığı sadece altyapıyla sınırlı değil. Forbes’un haberine göre OpenAI’nin video üretim modeli Sora 2, şirkete günde 15 milyon dolara mal oluyor. Yani yılda neredeyse 5 milyar dolar.

'ÖNCE KULLANICI, SONRA KÂR'

OpenAI’nin yaklaşımı, sıfır faiz döneminde teknoloji devlerinin benimsediği “önce büyü, sonra kazan” stratejisine benziyor. Yani şirket, milyarlarca dolar yakarak kullanıcıları ekosistemine çekmeye çalışıyor. Ama bu taktik, Uber örneğinde olduğu gibi, sonunda piyasanın tek oyuncusu olmayı gerektiriyor.

OpenAI’nin iç projeksiyonlarına göre şirket, 2030 yılında kâra geçmeyi hedefliyor. Ancak o noktaya gelene kadar Anthropic’in 14 katı kadar para yakacağı tahmin ediliyor.

SEKTÖRÜN KADERİ OPENAI’YE BAĞLI

Uzmanlara göre asıl risk, bu kadar büyük bir finansal yükün tüm yapay zekâ sektörünü etkileyebilecek olması. OpenAI’nin milyar dolarlık taahhütleri, birçok çip üreticisi ve veri merkezi sağlayıcısını doğrudan bağlıyor.

Eğer şirket tökezlerse, AI ekosisteminde ciddi bir domino etkisi yaşanabilir. Bu yüzden OpenAI’nin hükümetlerden maddi garanti talep ettiği konuşuluyor.