Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yeni kriz kapıda: SSD fiyatları uçuşa geçebilir

Kripto ve pandemi şoklarının ardından bu kez yapay zeka dalgası depolamayı etkiliyor. Yapay zekâya olan talep, HDD stoklarını eritiyor; veri merkezleri SSD toplamaya başladı. Uzmanlara göre bu eğilim, tüketici fiyatlarını da vurabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni kriz kapıda: SSD fiyatları uçuşa geçebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:27

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla büyümesi, donanım pazarında taşları yerinden oynatıyor. GPU ve RAM derken şimdi de tarafında alarm çalmaya başladı. Son raporlara göre, kurumsal sınıf HDD'lerin teslimat süreleri iki yılı aşarken, büyük veri merkezleri SSD stoklamaya yöneldi.

Yeni kriz kapıda: SSD fiyatları uçuşa geçebilir

DEPOLAMA ZİNCİRİ KİLİTLENDİ

Artan yapay zekâ yatırımları, HDD tedarikini ciddi biçimde zora soktu. Şirketler, teslimat gecikmelerine karşı önlem almak için yüksek kapasiteli QLC NAND sürücüler satın alıyor. QLC SSD’ler, TLC modellere göre daha uygun fiyatlı ama daha düşük dayanıklılığa sahip. Buna rağmen, yoğun talep nedeniyle üreticilerin stokları hızla eriyor.

Analistlere göre bu gidişat, tüketici tarafında da fiyat dengesini bozacak. Eğer mevcut eğilim devam ederse QLC satışları 2027’nin başında TLC’yi geride bırakabilir. Bu da piyasada yeni bir “SSD standardı” doğurabilir.

Yeni kriz kapıda: SSD fiyatları uçuşa geçebilir

YAPAY ZEKÂ TALEBİ, BELLEK PİYASASINI DA VURDU

Raporlar, bazı üreticilerin kapasitesinin 2026’ya kadar tamamen dolduğunu gösteriyor. AI şirketleri şimdiden NAND çipleri stoklamaya başlamış durumda. Üstelik etki yalnızca depolama tarafında değil. CPU, RAM ve ağ bileşenleri de benzer bir baskı altında.

Yeni kriz kapıda: SSD fiyatları uçuşa geçebilir

Son haftalarda DRAM fiyatlarının yüzde 50’ye kadar artması, bu durumun somut bir göstergesi. Samsung ve SK Hynix gibi devler, standart DDR5 RDIMM üretimini kısıtlayarak kaynaklarını yüksek kâr getiren yapay zekâ donanımlarına kaydırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya devi 74 milyar dolar zarar edip paraya para demeyecek!
ETİKETLER
#yapay zeka
#depolama
#Hdd
#Ssd
#Qlc
#Tlc
#Donanım
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.