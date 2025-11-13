Yeni kriz kapıda: SSD fiyatları uçuşa geçebilir

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla büyümesi, donanım pazarında taşları yerinden oynatıyor. GPU ve RAM derken şimdi de depolama tarafında alarm çalmaya başladı. Son raporlara göre, kurumsal sınıf HDD'lerin teslimat süreleri iki yılı aşarken, büyük veri merkezleri SSD stoklamaya yöneldi.

DEPOLAMA ZİNCİRİ KİLİTLENDİ

Artan yapay zekâ yatırımları, HDD tedarikini ciddi biçimde zora soktu. Şirketler, teslimat gecikmelerine karşı önlem almak için yüksek kapasiteli QLC NAND sürücüler satın alıyor. QLC SSD’ler, TLC modellere göre daha uygun fiyatlı ama daha düşük dayanıklılığa sahip. Buna rağmen, yoğun talep nedeniyle üreticilerin stokları hızla eriyor.

Analistlere göre bu gidişat, tüketici tarafında da fiyat dengesini bozacak. Eğer mevcut eğilim devam ederse QLC satışları 2027’nin başında TLC’yi geride bırakabilir. Bu da piyasada yeni bir “SSD standardı” doğurabilir.

YAPAY ZEKÂ TALEBİ, BELLEK PİYASASINI DA VURDU

Raporlar, bazı üreticilerin kapasitesinin 2026’ya kadar tamamen dolduğunu gösteriyor. AI şirketleri şimdiden NAND çipleri stoklamaya başlamış durumda. Üstelik etki yalnızca depolama tarafında değil. CPU, RAM ve ağ bileşenleri de benzer bir baskı altında.

Son haftalarda DRAM fiyatlarının yüzde 50’ye kadar artması, bu durumun somut bir göstergesi. Samsung ve SK Hynix gibi devler, standart DDR5 RDIMM üretimini kısıtlayarak kaynaklarını yüksek kâr getiren yapay zekâ donanımlarına kaydırdı.