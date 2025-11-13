AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un İstanbul için uyarıda bulunduğu sağanak yağışlı hava 2 gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi.
AKOM'un yayımladığı güncel hava durumu raporunda ise İstanbul’da yağışların bugün (Perşembe) itibariyle etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 16–18°C mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.
İşte AKOM'un İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporu...
