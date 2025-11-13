Menü Kapat
Hava Durumu
14°
AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor

İstanbul'da 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. AKOM'un yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte İstanbul hava durumu raporu...

AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor
Genel Müdürlüğü'nün ve 'un için uyarıda bulunduğu sağanak yağışlı hava 2 gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi.

AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor

YAĞMUR BULUTLARI GİDİYOR

AKOM'un yayımladığı güncel raporunda ise İstanbul’da yağışların bugün (Perşembe) itibariyle etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 16–18°C mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

İşte AKOM'un İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporu...

14.11.2025 CUMA

  • Parçalı ve az bulutlu
  • Min: 12°C Max: 16°C
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

15.11.2025 CUMARTESİ

  • Parçalı ve az bulutlu
  • Min: 11°C Max: 17°C
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

16.11.2025 PAZAR

  • Az bulutlu ve açık
  • Min: 13°C Max: 17°C
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

17.11.2025 PAZARTESİ

  • Parçalı bulutlu
  • Min: 14°C Max: 19°C
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

18.11.2025 SALI

  • Parçalı bulutlu
  • Min: 16°C Max: 21°C
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor

19.11.2025 ÇARŞAMBA

  • Parçalı bulutlu
  • Min: 16°C Max: 21°C
  • Yağış Miktarı: Yağış Beklenmiyor
AKOM paylaştı! Yağmur İstanbul'u terk ediyor
