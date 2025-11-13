Bakan Göktaş rakam verdi: Kadınlara rekor destek payı! Kimler faydalanabiliyor?

Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlatılan ve şu an 81 ilde yaygınlaştırılan evlenecek çiftlere destek kredisi olan “Aile ve Gençlik Fonu” ile bugüne kadar 62 bin 74 çiftimiz projeden yararlanmaya hak kazandığını söyledi. Bakan Göktaş “49 bin 112 çiftimize 7 milyar 367 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. 125 bin 112 gencimiz evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetimizden faydalandı.