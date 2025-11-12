Ağız burun birbirlerine girdiler, zor dağıldılar! Bakırköy Adliyesi’nde grup kavgası kamerada

Bakırköy Adalet Sarayı bahçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında görülen davanın duruşması sırasında salonda, tartışma çıktı. Büyüyen tartışma adliye bahçesinde devam etti.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Bir süre sonra iki grup, birbirine tekme ve tokatlarla girdi. Bazıları yere savrulurken polis ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlileri tarafları ayırarak müdahale etti. Polis, olaya karışanları gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan tekme ve yumruklu kavga anları bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.