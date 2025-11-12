Şovmen motosikletliye ceza yağdı! Yatarak yolculuk yaparken kameralara yakalandı

Hatay’da trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere geçit vermeyen kolluk kuvvetleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede 7 Ekim tarihinde yapılan denetimlerde motosikletli bir şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyir halinde olduğu tespit edildi. Görüntülerde; şahsın motosikletin üzerine yatarak akan trafikte ilerlediği görüldü. Tespit edilen şahsa; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 5 bin 146 TL idari para cezası uygulandı ve aday sürücü statüsünde bulunan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Şahıs hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.