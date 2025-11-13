Böylesi film sahnesinde görülmedi! Ehliyetsiz sürücü bakın ne yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, B.K. yönetimindeki otomobili durdurdu. B.K. kendisinden ehliyet istenmesi üzerine ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.’nın ehliyetinin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl alındığı belirlendi. B.K.’ya ve yolcu olarak otomobilde bulunan otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibinin de ehliyetinin olmaması nedeniyle otomobili teslim alması için çağrılan arkadaşları D.S.’nin de yapılan kontrollerde ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan ehliyetinin alındığı belirlendi. Otomobil çağırılan bir başka kişiye teslim edildi.