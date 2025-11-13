Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yıkamacı, halının içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

Adana'da halı yıkama işletmesi çalışanı, müşteriden teslim aldığı halının içini açınca şaşkına döndü. Halının içinde 650 bin TL değerinde altın olduğunu gören çalışan aldığı altınları müşterisine teslim etti. Dürüstlüğüyle takdir toplayan çalışana iş yeri tarafından ikramiye verildi.

Yıkamacı, halının içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı
13.11.2025
13.11.2025
saat ikonu 09:32

'da halı yıkama firmasında çalışan 32 yaşındaki Mehmet Reşit Erkek, halısını yıkatmak isteyen müşterisine giderek kirli halıları aldı. Başkan bir müşteriye giden Erkek, halının içini açtığında hayatının şokunu yaşadı. Halının içinden çıkan cüzdanı açan çalışan yaklaşık 650 bin TL'lik olduğunu fark etti.

Yıkamacı, halının içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

BULDUĞU TÜM ALTINLARI TESLİM ETTİ

Hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun'u arayarak durumu bildirdi. Altun ve Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti. Müşteri ise hem duygulandı hem de teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi.

Yıkamacı, halının içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

DÜRÜST ÇALIŞANI ÖDÜLLENDİRDİLER

İş yeri sahibi Altun, çalışanının örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının renginden ötürü farklı rengi dikkat edip baktığında cüzdanı gördü. Elemanım cüzdanı açtığında altınlarla karşılaştı. Adetleri sayıp müşteriye, sayarak teslim ettik. Karşı tarafta bu durumdan çok memnun kaldı. Müşterimizin hoşuna gitti, duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Çalışanıma bu hareketinde ödülü bu hafta çift haftalık vermeyi düşünüyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Devamını diliyoruz, inşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih edeceğini umuyoruz" dedi.

Yıkamacı, halının içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

"ALTINLARI GÖRÜNCE HEMEN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek, "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra, kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdan da olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, ‘Allah razı olsun' dedi o bize yeterlidir" diye konuştu.

Yıkamacı, halının içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı
