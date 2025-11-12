Şehidin babası duygulandırdı: Hiç korkmadım, mesleğini çok severdi

Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, oğlunun mesleğine çok meraklı olduğunu ve çok sevdiğini söyledi.

Baba Mehmet Özcan, oğluyla en son 20 gün önce görüştüğünü belirtti. Oğlunun sürekli yurtdışı görevine gittiğini ifade eden Özcan, "Hiçbir zaman bize göreve gittiğini söylemezdi. Bu hadise olduktan sonra haberim oldu" dedi.