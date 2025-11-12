TOKİ başvurusu yapacaklar dikkat! Bu detaya dikkat etmezseniz reddedilirsiniz

Kategoriler
TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Yüzyılın Konut Projesi olarak tanımlanan proje ile 81 ilde yüz binlerce vatandaş uygun fiyatlı ev sahibi olacak. 19 Aralık’ta sona erecek başvurular, TC. kimlik numarasına göre yapılabilecek. Ancak TOKİ başvurusu yapacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken ince bir detay var. Çoğu zaman gözden kaçan bu ayrıntı başvurunun reddedilmesine yol açabiliyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi ile uygun fiyatlı konut sahibi olmak artık bir hayal olmaktan çıkıyor. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek konutların başvurusunda vatandaşların gelir şartına da bakılacak. Ancak TOKİ başvuru şartları bununla sınırlı değil, özellikle ikamette 1 yıl şartı kimi zaman gözden kaçtığı için başvurular olumsuz olarak sonuçlanabiliyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu hakkında bilinmesi geren en can alıcı detaylar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için start verildi. e-Devlet üzerinden de yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacağı belirtildi.
Bu kapsamda başvurunun başladığı 10 Kasım’da T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘0’ olanlar
11 Kasım’da son rakamı ‘2’,
12 Kasım’da son rakamı ‘4’,
13 Kasım’da son rakamı ‘6’,
14 Kasım’da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘8’ olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.
Büyük ilgi, gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları da yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre,
18 yaşını tamamlamış ve geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar TOKİ başvurusunda bulunabilecek.
Başvurularda aynı zamanda hane halkı net gelirine de bakılacak. Bu kapsamda Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
TOKİ başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken detaylardan biri de başvuru sahiplerinin eş ve çocukları da dahil olmak üzere tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.
TOKİ sosyal konut projesi için başvurularda dikkat edilen en önemli koşullardan biri ise bir yıllık ikamet süresi. Pek çok kişinin başvurusu bu detaya dikkat etmediği için reddediliyor. Zira başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Yani eğer bulunduğunuz bölgede 12 aydan az süredir yaşıyorsanız TOKİ başvurunuz olumsuz yanıtlanıyor.
Ancak "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
TOKİ’nin resmi sitesinde ise konuyla ilgili şu ibareler bulunuyor:
a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada
“Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.” İfadelerini kullandı. Böylelikle TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular ilk günde 1 milyona yaklaştı.