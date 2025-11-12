Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ başvurusu yapacaklar dikkat! Bu detaya dikkat etmezseniz reddedilirsiniz

Kasım 12, 2025 09:16
1
toki basvuru sartlari

TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Yüzyılın Konut Projesi olarak tanımlanan proje ile 81 ilde yüz binlerce vatandaş uygun fiyatlı ev sahibi olacak. 19 Aralık’ta sona erecek başvurular, TC. kimlik numarasına göre yapılabilecek. Ancak TOKİ başvurusu yapacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken ince bir detay var. Çoğu zaman gözden kaçan bu ayrıntı başvurunun reddedilmesine yol açabiliyor.

2
toki basvuru sartlari

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi ile uygun fiyatlı konut sahibi olmak artık bir hayal olmaktan çıkıyor. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek konutların başvurusunda vatandaşların gelir şartına da bakılacak. Ancak TOKİ başvuru şartları bununla sınırlı değil, özellikle ikamette 1 yıl şartı kimi zaman gözden kaçtığı için başvurular olumsuz olarak sonuçlanabiliyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu hakkında bilinmesi geren en can alıcı detaylar…

3
toki basvuru sartlari

BAŞVURULAR 10 KASIM’DA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için start verildi. e-Devlet üzerinden de yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacağı belirtildi.

4
toki basvuru sartlari

Bu kapsamda başvurunun başladığı 10 Kasım’da T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘0’ olanlar

11 Kasım’da son rakamı ‘2’,

12 Kasım’da son rakamı ‘4’,

13 Kasım’da son rakamı ‘6’,

14 Kasım’da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı ‘8’ olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

5
toki basvuru sartlari

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Büyük ilgi, gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları da yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre,

18 yaşını tamamlamış ve geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar TOKİ başvurusunda bulunabilecek.

Başvurularda aynı zamanda hane halkı net gelirine de bakılacak. Bu kapsamda Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

6
toki basvuru sartlari

HİÇ EVİ OLMAYANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK

TOKİ başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken detaylardan biri de başvuru sahiplerinin eş ve çocukları da dahil olmak üzere tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.

7
toki basvuru sartlari

BU DETAY GÖZDEN KAÇIYOR ANCAK BAŞVURUNUN REDDİNE YOL AÇIYOR

TOKİ sosyal konut projesi için başvurularda dikkat edilen en önemli koşullardan biri ise bir yıllık ikamet süresi. Pek çok kişinin başvurusu bu detaya dikkat etmediği için reddediliyor. Zira başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Yani eğer bulunduğunuz bölgede 12 aydan az süredir yaşıyorsanız TOKİ başvurunuz olumsuz yanıtlanıyor.

8
toki basvuru sartlari

Ancak "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

TOKİ’nin resmi sitesinde ise konuyla ilgili şu ibareler bulunuyor:

a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.

e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.

9
toki basvuru sartlari

İLK GÜNDE BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada

“Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.” İfadelerini kullandı. Böylelikle TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular ilk günde 1 milyona yaklaştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.