Balıkesir depremleri öncü mü, artçı mı? Üst üste sarsıntılar yaşanıyor

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 şiddetinde birçok deprem yaşandı.

BALIKESİR DEPREMİ ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Sındırgı Fayı'nın tamamının henüz kırılmadığını hatırlatarak, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline dikkat çekti. "Deprem fırtınasının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

