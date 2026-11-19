Polonya Siber Suçlarla Mücadele Merkez Bürosu (CBZC) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayının başında ülke genelinde çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri üreten, bulunduran ve dağıtan kişilere yönelik "Inferno" adlı operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Polonya’da istismarcılara yönelik dev operasyonda kan donduran detay! Çocukları kandırma yöntemlerini anlatan 170 sayfalık dosya çıktı Polonya'da çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri üreten, bulunduran ve dağıtan kişilere yönelik ülke genelinde "Inferno" adlı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yaklaşık 170 adreste arama yapıldı, 123 zanlı gözaltına alındı ve 31'i tutuklandı. El konulan 1000'den fazla bilişim cihazında yapılan incelemelerde çocuk cinsel istismarı içeren 2,8 milyondan fazla dosya tespit edildi. Gözaltına alınan 18 ila 73 yaş arasındaki erkek şüpheliler arasında Polonya vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna ve Belarus vatandaşı iki kişi de bulunuyor. Zanlılardan 60'ına içerikleri üretme suçlaması yöneltilirken, bazı şüphelilerin yapay zeka kullanarak sahte görüntüler ürettiği belirlendi. Bir zanlının 9 binden fazla istismar dosyasının yanı sıra çocukları kandırma yöntemlerini anlatan 170 sayfalık bir dosya bulundurduğu tespit edildi. Polonya'da bu tür suçlar 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılabiliyor.

170 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında polis ekipleri ülke genelinde yaklaşık 170 adreste arama yaptı ve 123 zanlıyı gözaltına aldı. Mahkeme, şüphelilerden 31'inin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Polis ekipleri 1000'den fazla bilişim cihazı ve veri depolama aygıtına el koyarken, bu cihazlarda yapılan ilk incelemelerde çocukların cinsel istismarını gösteren 2,8 milyondan fazla dosya tespit edildi.

GÖZALTINA ALINANLAR 18 İLA 73 YAŞ ARASI ERKEKLER

Gözaltına alınanlar 18 ila 73 yaşlarında erkeklerden oluşurken, şüpheliler arasında Polonya vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna ve Belarus vatandaşı iki kişi de yer aldı.

Polis, zanlıların yasa dışı pornografik içerikleri bulundurma, gösterme, paylaşma ve dağıtma gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu, bunlardan 60'ına söz konusu içerikleri üretme suçlamasının da yöneltildiğini açıkladı.

Şüpheliler arasında ayrıca yapay zeka kullanarak cinsel içerikli sahte görüntüler hazırlayan kişilerin de bulunduğu belirlendi.

ÇOCUKLARI KANDIRMA YÖNTEMLERİNİ ANLATAN 170 SAYFALIK DOSYA

Soruşturma kapsamında zanlılardan birinin, çocukların cinsel istismarını içeren 9 binden fazla dosyanın yanı sıra çocukları cinsel istismar amacıyla kandırmaya yönelik yöntemleri anlatan 170 sayfalık bir dosyayı da bulundurduğu tespit edildi.

Polonya'da çocukların yer aldığı pornografik içerikleri üretme, kaydetme, temin etme, depolama, bulundurma, dağıtma veya gösterme suçları 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılabiliyor.