Avcılar’da çocuk istismarı iddiası dehşete düşürdü: Güvenlik kamerası incelemesi ardından şüpheli yakalandı

Dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu bakkaldan alışveriş yapmak istediği sırada işletmeci tarafından istismar edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun markete geldiği, o sırada markette bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından işletmeci tarafından istismar edildiği anlar yer aldı. Olayın ardından çocuğun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.