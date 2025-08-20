Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Polonya'da tanımlanamayan cisim paniğe yol açtı! Tarlaya düşüp patladı

Polonya'da henüz tanımlanamayan bir cisim mısır tarlasına düştü. Cismin düşmesinin ardından patladığı belirtilirken, olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Polonya'da tanımlanamayan cisim paniğe yol açtı! Tarlaya düşüp patladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
14:09
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
14:09

basınında çıkan haberlerde, ülkenin doğusunda yer alan Lukow County'e bağlı Osiny beldesindeki bir mısır tarlasına "tanımlanamayan bir cismin" düştüğü ve patladığı belirtildi.

Haberde patlamanın, sınırına 100 kilometre yakında bulunan bölgede meydana geldiğine işaret edildi.

Polisten yapılan açıklamada, olayda ölen veya yaralanan olmadığı, sonucunda bazı evlerin camlarının kırıldığı ifade edildi.

Polonya'da tanımlanamayan cisim paniğe yol açtı! Tarlaya düşüp patladı

ESKİ PERVANELİ BİR MOTORA AİT OLABİLİR

Olay yerinde kömürleşmiş metal ve plastik kalıntılarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Polonya Hava Hareketleri Merkezince yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceği belirtildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı da Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini ancak güvenlik kapsamında hava sahasının kontrol edildiğini kaydetti.

Polonya'da tanımlanamayan cisim paniğe yol açtı! Tarlaya düşüp patladı
