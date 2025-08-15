Menü Kapat
Dünya
 Berkay Alptekin

Yüz binlerce km hızla geliyor! Bilim dünyasını ikiye böldü: "Kuyruklu yıldız değil, uzay gemisi"

Nasa'nın Temmuz ayında keşfettiği 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızla alakalı Harvardlı bir profesör, dikkat çeken bir teori ortaya attı. Dünya'ya yaklaşmakta olan yıldızlararası cismin bir kuyruklu yıldız değil, düşman uzay gemisi olduğunu ileri sürdü.

Yüz binlerce km hızla geliyor! Bilim dünyasını ikiye böldü:
NASA'nın geçtiğimiz ay keşfettiği ve saatte 130 bin mil (209 bin 214 km) hızla Güneş Sistemi'nden geçen 3I/ATLAS isimli gök cismi bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Çoğu gökbilimci bunun zararsız bir kuyruklu yıldız olduğuna inanırken, Harvard Üniversitesi’nden Astrofizik Profesörü Avi Loeb çok dikkat çekici bir teori ortaya attı. Loeb cisim hakkında, "Bu dev cisim, gelişmiş bir uygarlığa ait, düşman bir 'ana uzay gemisi' olabilir." ifadelerine yer verdi.

Yüz binlerce km hızla geliyor! Bilim dünyasını ikiye böldü: "Kuyruklu yıldız değil, uzay gemisi"

SEKİZ AYRI "ANOMALİ" TESPİT EDİLDİ

Loeb ve İngiltere merkezli Initiative for Interstellar Studies’ten Adam Crowl ile Adam Hibberd, bu görüşü desteklemek için sekiz “anomali” tespit ettiklerini açıkladı.

Bunlar arasında cismin kuyruklu yıldızlarda görülen tipik toz-gaz kuyruğunun olmaması, alışılmadık retrograd (ters) yörüngesi, Güneş’e yaklaşırken Dünya’dan uzak tarafta konumlanması ve Venüs, Mars ile Jüpiter’e yakın geçiş yapması bulunuyor.

Loeb, bunun “gözlemden kaçınma” ve “gezegenleri gözetleme” amaçlı olabileceğini savunuyor.

Yüz binlerce km hızla geliyor! Bilim dünyasını ikiye böldü: "Kuyruklu yıldız değil, uzay gemisi"

BİLİM DÜNYASI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

NASA ise Hubble Teleskobu’nun çektiği son görüntülerin cisimden “gözyaşı biçimli” bir toz bulutu çıktığını gösterdiğini ve bunun kuyruklu yıldız ihtimalini güçlendirdiğini söylüyor. Ancak Loeb, hala kuyruk oluşumuna dair kesin kanıt bulunmadığını belirterek şüphelerini koruyor.

Loeb, olası bir temas için “Barışla geldiniz, hoş geldiniz” mesajı gönderilmesini önerse de, bunun tehdit olarak algılanabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca hükümetlere, tüm yıldızlararası cisimleri potansiyel olarak yapay ve “yabancı ” ürünü kabul edecek uluslararası bir görev gücü kurulması çağrısı yapıyor.

Profesör, cismin James Webb Uzay Teleskobu tarafından bu ay içinde kızılötesi olarak gözlemlenmesiyle kimliği hakkında daha net bilgi edinilebileceğini söylüyor.

