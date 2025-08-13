Menü Kapat
Teknoloji
Evin çatısını delip zemini parçalayan meteor Dünya'dan bile yaşlı çıktı

ABD'de bir evin çatısına düşen göktaşı, atmosferin yoğun sürtünmesine dayanarak evin çatısını delip, içerideki zemini parçaladı. Cismin Dünya'dan bile yaşlı olduğu ortaya çıktı.

Evin çatısını delip zemini parçalayan meteor Dünya'dan bile yaşlı çıktı
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı McDonough şehrinde, bir evin çatısına düştü. Georgia Üniversitesi'nden bir bilim insanı, yapılan incelemeler neticesinde cismin Dünya'dan bile yaşlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Space.com sitesinin haberine göre, yörüngedeki bir uydu tarafından kaydedilecek kadar parlak olan cisim, atmosferin yoğun sürtünmesine dayanarak düştüğü evin çatısını deldi ve içeride oturan bir kişinin 4 metre uzağındaki zemini parçaladı.

Evin çatısını delip zemini parçalayan meteor Dünya'dan bile yaşlı çıktı

GÖKTAŞI NE KADAR YAŞLI?

Meteoritten sağ kalan 23 gramlık parçalar, Üniversitesi'ne (UGA) getirildi ve bilim insanları, gök cismi hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına başladılar.

Araştırmacı Scott Harris, "Atmosferi geçen bu meteorun, McDonough'a düşmeden önce çok uzun bir geçmişi var ve bunu tamamen anlayabilmek için kayanın ne olduğunu incelememiz ve hangi asteroid grubuna ait olduğunu belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Evin çatısını delip zemini parçalayan meteor Dünya'dan bile yaşlı çıktı

Yeni adı McDonough Meteorite olarak verilen , Güneş sisteminde bilinen en eski kayaç türlerinden biri olan düşük metal (L) sıradan kondrit olarak sınıflandırılıyor ve yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluşmuş olmasıyla'dan biraz daha eski olabilir.

Harris, "Meteor, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan bir asteroit grubuna aittir. Bunun, şu anda yaklaşık 470 milyon yıl önce çok daha büyük bir asteroitin parçalanmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

McDonough'a düşen göktaşı ne kadar eski?
Göktaşı, yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluşmuş ve bu nedenle Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirtiliyor.
