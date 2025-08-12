Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Elon Musk'tan Apple'a dava! X üzerinden yapay zeka savaşı başlattı

Milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zekâ girişimi xAI'nin, Apple'ı dava edeceğini duyurdu. Gerekçe ise Apple'ın App Store sıralamalarında OpenAI'yi kayırdığı iddiası.

Elon Musk'tan Apple'a dava! X üzerinden yapay zeka savaşı başlattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:03

, 'nin 'daki tekeli nedeniyle 'a savaş açtı. Milyarder iş insanı, yapay zeka girişimi 'nin , iPhone üreticisini, uygulamanın App Store'daki sıralamasını yönetirken düzenlemelerini ihlal ettiğini savunarak, Apple'a karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu. Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Apple, OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılacak şekilde davranıyor. Bu, rekabet yasasının açıkça ihlalidir. xAI derhal yasal işlem başlatacak " dedi.

Elon Musk'tan Apple'a dava! X üzerinden yapay zeka savaşı başlattı
XAI 5'İNCİ, GEMİNİ 57'NCİ SIRADA

Musk, iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmazken Apple da OpenAI ve xAI ise Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

ChatGPT şu anda ABD iPhone App Store'un "En İyi Ücretsiz Uygulamalar" bölümünde zirvede yer alırken , xAI'nin Grok'u 5'inci, Google'ın Gemini chatbot'u ise 57. sırada yer alıyor.

Sensor Tower verilerine göre ChatGPT, Google Play Store'da da sıralamada başı çekiyor.
Apple, ChatGPT'yi iPhone, iPad ve Mac'e entegre ederken OpenAI ile de ortaklığını sürdürüyor.

Elon Musk'tan Apple'a dava! X üzerinden yapay zeka savaşı başlattı

"SİYASET Mİ YAPIYORSUNUZ?"

Musk, X'ten yayımladığı bir başka mesajda da "Hey @Apple App Store, X dünyanın 1 numaralı haber uygulaması ve Grok tüm uygulamalar arasında 5. sıradayken neden X'i veya Grok'u "Temel" bölüme koymayı reddediyorsunuz? Siyaset mi yapıyorsunuz?" sorusunu yjöneltti.

Musk daha sonra davaya ilişkin bir başka gönderisinde ise "Maalesef! Başka seçeneğimiz var mı? Apple teraziye sadece başparmağını koymakla kalmadı, tüm bedenini koydu!" diyerek, güçlü holdingi ChatGPT lehine çifte standart uygulamakla suçladı.

Elon Musk'tan Apple'a dava! X üzerinden yapay zeka savaşı başlattı
AB DAHA ÖNCE SUÇLU BULMUŞTU

Nisan ayında bir ABD yargıcı, Apple'ın App Store'da daha fazla rekabete izin vermesini gerektiren bir mahkeme kararını ihlal ettiğine hükmetmiş ve şirketi, popüler oyun Fortnite'ın arkasındaki şirket olan Epic Games tarafından açılan bir dava kapsamında soruşturma için federal savcılığa sevk etmişti.

Nisan ayında Apple, Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal ederek, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları App Store dışındaki daha ucuz tekliflere yönlendirmesini engelleyen teknik ve ticari kısıtlamaları nedeniyle AB'nin antitröst otoritesi tarafından 500 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

