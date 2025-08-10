Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Apple 5 yıl sonra rekor kırdı! Trump görüşmesi hisseleri uçurdu

CEO Tim Cook’un Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile görüşmesinin ardından, ABD’li teknoloji devi Apple'ın şirket hisseleri bir haftada yüzde 13 değer kazanarak Temmuz 2020’den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydetti.

KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 16:41

'li teknoloji devi , CEO 'un Beyaz Saray'da Başkan Donald ile görüşmesinin ardından borsada güçlü bir yükseliş yaşadı. Şirkət hissələri bir haftada yüzde 13 değer kazanarak Temmuz 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydetti.

Cook, çarşamba günü yapılan görüşmede, önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de 100 milyar dolarlık planını açıkladı. Bu yatırım, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim teknolojilerini ülke içine taşımayı hedefleyen Amerikan Üretim Programı kapsamında yapılacak.

APPLE'IN AMERİKA'DA VE BAŞKA BİR YERDE YAPTIĞI EN BÜYÜK YATIRIM

"Yatırımlarımızı Amerika'da yapmaya, istihdam yaratmaya ve ürünlerimizin kalbindeki teknolojileri burada geliştirmeye devam edeceğiz" diyen Cook'un açıklamalarına, Trump "Apple'ın Amerika'da ve başka bir yerde yaptığı en büyük yatırım" sözleriyle karşılık verdi.

PİYASA DEĞERİ 3,4 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Apple, şubat ayında da gelecek dört yılda ABD'de 500 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Hisseler cuma günü yüzde 4 yükselerek 229,35 dolardan kapanırken, şirketin piyasa değeri bir haftada 400 milyar dolar artışla 3,4 trilyon dolara ulaştı. Apple, bu değerle Nvidia ve Microsoft'un ardından dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumunu koruyor.

ETİKETLER
#apple
#yatırım
#trump
#Tim Cook
#Abd
#Borsadaartış
#Amerikanüretimprogramı
#Ekonomi
