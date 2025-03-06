Pompalı tüfekli yolcu paniği! 'Nasıl uçağa bindi?' sorusunun cevabı ortaya çıktı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir kişi, uçağa pompalı tüfekle binmeye kalkıştı. Silahlı yolcu, bir başka yolcu tarafından etkisiz hal getirildi. Gözaltına alınan adamın, uçağa kadar nasıl silahla beraber geldiği ise ortaya çıktı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinden Sidney'e gitmek üzere olan yolcu uçağında büyük bir panik yaşandı. Silahlı bir kişi, uçağa biniş yaptı ve durumu fark eden bir başka yolcu, silahlı adamı etkisiz hale getirmeyi başardı. Uçağın içinden çekilen bir görüntüde, polis uçağa gelene kadar bir kişinin, silahlı adamı kabinin zeminine sabitlediği görüldü.

HERHANGİ BİR YARALANMA YOK

Jetstar Havayolları'na ait uçakta meydana gelen olayın ardından yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra Avalon havaalanında bir güvenlik olayının farkındayız ve ne olduğunu acilen anlamak için polis ve havaalanıyla birlikte çalışıyoruz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve bildirilen herhangi bir yaralanma olmadığını teyit edebiliriz." ifadelerine yer verildi.

POMPALI TÜFEKLE UÇAĞA NASIL BİNDİ?

Uçakta yaşanan korku dolu anların ardından ise akıllarda tek bir soru vardı; Pompalı tüfekle uçağa nasıl bindi? Silahlı saldırganın havalimanı personeli gibi görünmek için işçi giysileri giyerek kimliğini saklamaya çalıştığı aktarıldı. Uçağa binmeye çalışan adam, kendisini bakım işçisi olarak tanıttı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Adamın gözaltına alınmasıyla beraber yolcular uçaktan indirildi ve havalimanı kapatıldı. Silahlı adamın etkisiz hale getirilmesinde rol oynayan yolcu ise ABC'ye şunları söyledi:

"Yapabildiğim tek şey... silahı elimden almak, merdivenlerden aşağı atmak ve sonra adamı polis gelene kadar sabit tutmaktı.''

Öte yandan Avalon Havalimanı CEO'su Ari Suss, olay araştırıldığı için havalimanının ikinci bir duyuruya kadar ziyaretçilere kapatıldığını doğruladı.